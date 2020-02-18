В Чите женщина с ребёнком погибли из-за утечки газа

На сотрудников газоснабжающей организации возбуждено уголовное дело



В Чите 18 февраля обнаружили тела женщины и ребёнка в доме. Смерть произошла в результате несчастного случая – от отравления при утечке бытового газа пропана, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По данному факту в отношении неустановленных должностных лиц обслуживающей газоснабжающей организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».



Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства гибели женщины и ребёнка. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.

