На сотрудников газоснабжающей организации возбуждено уголовное дело
В Чите 18 февраля обнаружили тела женщины и ребёнка в доме. Смерть произошла в результате несчастного случая – от отравления при утечке бытового газа пропана, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данному факту в отношении неустановленных должностных лиц обслуживающей газоснабжающей организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства гибели женщины и ребёнка. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.
В Чите женщина с ребёнком погибли из-за утечки газа
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