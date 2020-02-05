Иркутянин ограбил студента при помощи расчёски

Она была похожа на складной нож



В дежурную часть полиции Иркутска с сообщением о нападении обратился учащийся второго курса вуза. Юноша рассказал, что на автобусной остановке у него отняли деньги.



Как выяснилось, незадолго до происшествия подозреваемый вступил в переписку с подругой студента, после чего последний решил выяснить с ним отношения и договорился о встрече.



В ходе конфликта между молодыми людьми один из них вытащил из кармана куртки предмет, похожий на нож и, угрожая им, заставил студента перевести деньги на банковскую карту.



Подозреваемый, 21-летний безработный иркутянин, был установлен и доставлен в полицию. Как оказалось, под видом ножа он использовал расчёску в виде складного ножа.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

