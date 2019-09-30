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В Иркутской области в ДТП погиб житель Оренбургской области

В Иркутской области в ДТП погиб житель Оренбургской области
Происшествия, 
Мужчина врезался в дорожный каток

В Черемховском районе Иркутской области в ДТП погиб 39-летний житель Оренбургской области. Ещё один мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне ночью на 1773 километре трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль «Лада Веста» столкнулся с дорожным катком, который двигался в попутном направлении, с включённым проблесковым маячком и габаритными огнями.

В результате аварии водитель легкового авто погиб по дороге в больницу, а 20- летний пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

смерть ДТП
 
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