В Иркутской области в ДТП погиб житель Оренбургской области

Мужчина врезался в дорожный каток



В Черемховском районе Иркутской области в ДТП погиб 39-летний житель Оренбургской области. Ещё один мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Накануне ночью на 1773 километре трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль «Лада Веста» столкнулся с дорожным катком, который двигался в попутном направлении, с включённым проблесковым маячком и габаритными огнями.



В результате аварии водитель легкового авто погиб по дороге в больницу, а 20- летний пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.



По факту ДТП проводится проверка.



