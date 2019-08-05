Стражи порядка ищут свидетелей аварии
В Иркутске заключили под стражу предполагаемого виновника аварии, в которой погибли две иркутянки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 1 августа. 57-летний водитель автобуса «Дзонг Тонг», ехавший из Октябрьского в сторону Свердловского района, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку «Киа Соул».
В результате случившегося погибли 27-летняя пассажирка автобуса и 31-летняя водитель иномарки.
По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
- По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября текущего года, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Также органам предварительного следствия для сбора доказательственной базы необходима информация от очевидцев трагического ДТП.
Людей, которые располагают сведениями, которые могут помочь следствию, а также водителей, проезжавших в тот момент на плотине ГЭС и чьи автомобили оснащены регистраторами, просят обратиться по телефонам (3952) 21-25-71, 21-64-14.
Один из возможных свидетелей произошедшего попал в объектив фотокамеры, водителя запечатлённого внедорожника правоохранители также могут связаться по указанным телефонам.
В Иркутске заключили под стражу виновника смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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