Пьяная улан-удэнка сняла золотой крестик со спящего сына подруги

Женщина обворовала знакомую после застолья



В полицию обратилась 39-летняя улан-удэнка. Женщина заявила, что распивала в квартире спиртное со своей знакомой. Наутро приятельница ушла. Лишь вечером заявительница обнаружила, что у ребёнка пропал золотой крестик, а из кошелька исчезли три тысячи рублей.



По горячим следам полицейские задержали подозреваемую – неработающую, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за неуплату алиментов 41-летнюю горожанку.



- Когда все уснули, она сняла со спящего мальчика крестик и, зная, где подруга прячет кошелёк, похитила сбережения. Ювелирное изделие она продала, деньги - потратила на алкоголь, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, уточнили в МВД.

