Женщина обворовала знакомую после застолья
В полицию обратилась 39-летняя улан-удэнка. Женщина заявила, что распивала в квартире спиртное со своей знакомой. Наутро приятельница ушла. Лишь вечером заявительница обнаружила, что у ребёнка пропал золотой крестик, а из кошелька исчезли три тысячи рублей.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемую – неработающую, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за неуплату алиментов 41-летнюю горожанку.
- Когда все уснули, она сняла со спящего мальчика крестик и, зная, где подруга прячет кошелёк, похитила сбережения. Ювелирное изделие она продала, деньги - потратила на алкоголь, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, уточнили в МВД.
Пьяная улан-удэнка сняла золотой крестик со спящего сына подруги
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина обворовала знакомую после застолья
Найденной в чехле телефона картой он оплатил номер в гостинице
Пожарные, полицейские и добровольцы отстояли дома от огня. ФОТО, ВИДЕО
Преступник не ожидал, что в квартире будет ещё кто-то
В Усть-Куте задержали водителя автомобиля, который сбил школьницу и скрылся с места аварии
На территории 22 лесничеств Иркутской области с 12 апреля открылся пожароопасный сезон 2019 года
Женщина до последнего верила, что ВИЧ – это выдумка, проклиная врачей
ДТП произошло на «зебре»
Слитки были спрятаны в личных вещах
Пожар случился в посёлке Солдатский
Испуганное животное металось по дворам
Местные жители утверждают, что пожар устроили две женщины
Он совершил аварию ночью
Участники ДТП спорили о стоимости работ в суде
Происшествия, 14.04.2019
Авария произошла в центре города