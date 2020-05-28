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В Иркутской области ускорят восстановление территорий, пострадавших от наводнения

В Иркутской области ускорят восстановление территорий, пострадавших от наводнения
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Губернатор региона отчитался о ходе работ перед федеральным правительством

В Иркутской области темпы восстановления территорий, пострадавших от наводнения, будут ускорены. Об этом во время видеоконференции, которая состоялась под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Игорь Кобзев. Участие в работе приняли заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министры правительства РФ.

Восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от наводнения в Иркутской области, находится на постоянном контроле президента РФ Владимира Путина. На эти цели региону выделяют серьёзные федеральные средства: в частности, в 2020 году сумма составила семь млрд рублей.

- 4,8 млрд мы уже перечислили, ещё 1,8 млрд передадим в четверг. Также предусмотрены средства на начало строительных работ по 11 объектам, они будут выделены, когда будет готова проектная документация и получено положительное заключение экспертизы. Мы работаем с регионом в штатном режиме. Мне постоянно звонит Игорь Кобзев. Мы много вопросов решили. Был вопрос начала работ по дамбам. Губернатор провёл их на областные деньги, сейчас мы их возмещаем, – отметил Марат Хуснуллин.

Работы уже ведутся на 148 объектах, включая жилые дома и социальную инфраструктуру. По остальным – школам, детсадам, домам культуры, спортивным и медицинским учреждениям – разрабатывается проектная документация. План на текущий год – 160 объектов. В 2020 году будут завершены работы по 70 объектам.

Игорь Кобзев отметил, что небольшое отставание от плана-графика восстановительных мероприятий, сформировавшееся ранее по ряду объектов, уже корректируется, и пригласил Марата Хуснуллина лично оценить ход работ.

- Проблемы с замедлением темпа, о которых говорил президент, есть. Закрывать глаза на это нельзя. Контроль ежедневный. С теми, кто срывает сроки и графики, будем разбираться жёстко. Восстановление пострадавших территорий – задача государственной важности. Все мероприятия, указанные в программе, мы завершим в установленные сроки, – сказал глава Иркутской области.

В пострадавших территориях продолжаются работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и жилья. Уже привели в порядок почти 80% региональных дорог, более 35% дорог местного значения, 19 мостов, идёт строительство дамб, берегоукрепление, строительство и ремонт социальных объектов и жилых домов. Всего в этом году для пострадавших будет построено 843 жилых помещения, 251 из них – это индивидуальные дома, 592 квартиры в многоэтажных домах. Ведётся проектирование 64 индивидуальных домов, 24 двухквартирных дуплексов, а также десяти многоэтажек. Шесть из них – это восьмиэтажные дома, которые будут построены в микрорайоне Угольщиков Тулуна, ещё четыре – трёхэтажки в микрорайоне Восточный Нижнеудинска, их начнут возводить в сентябре. Также начато строительство индивидуальных домов в труднодоступном горном селе Алыгджер. Для этих работ техника своим ходом прошла по зимнику 250 километров. Сейчас залиты фундаменты для шести домов, всего же этим летом в селе построят 21 дом.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в результате наводнения в регионе было признано непригодными для жилья 7,8 тысяч помещений, ещё 2,6 тысячи подлежат капитальному ремонту. В ближайшее время ожидается выделение из федерального бюджета 420 млн рублей – эти средства пойдут на расселение жителей верхних этажей трёх пятиэтажек в Тулуне. Владельцы пострадавших квартир с нижних этажей уже переехали в новое жильё.

- Я прошу все федеральные органы власти подключиться к решению вопросов по восстановлению объектов, доложить мне информацию о работе и подготовить совещание у президента, – подвёл итог Михаил Мишустин.
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