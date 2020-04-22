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Антон Виноградов вручил 1000 масок монгольским студентам

Антон Виноградов вручил 1000 масок монгольским студентам
Власть,  Фото:страница Антона Виноградова
Глава полпредства Бурятии откликнулся на просьбу соседнего государства

21 апреля заместитель председателя правительства Бурятии - глава полномочного представительства республики при президенте России Антон Виноградов вручил 1000 одноразовых масок студентам из Монголии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Бурятию и Монголию связывают не только давние добрососедские и дружественные связи, но и родственные отношения. На просьбу монгольской стороны об оказании помощи в обеспечении студентов масками, мы не смогли остаться в стороне! – написал Антон Виноградов.

По его словам, также не оставили без внимания молодёжь и старшее поколение из Бурятии, которые живут в Москве. Две тысячи масок были переданы ветеранам, сообществу БАМовцев, представительству Буддийской традиционной сангхи в Москве, кафе и ресторанам бурятской кухни, РОО «Уряал» (Дугаров Б.Д.), Молодёжь Бурятии (Дондоков Алдар).

- Благодарим за помощь Александра Хасина, инвестора, который строит центр ядерной медицины в Улан-Удэ, - заключил Антон Виноградов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля стало известно о 13 монгольских студентах, которые учились в Москве и заразились коронавирусом. Сейчас они находятся на родине, по территории Бурятии проезжали в автобусах с сопровождением, были предприняты все меры безопасности.

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