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У 13 монгольских студентов, ехавших по Бурятии, подтвердили коронавирус

У 13 монгольских студентов, ехавших по Бурятии, подтвердили коронавирус
Общество, 
Студенты из Москвы ехали по Бурятии до границы с Монголией

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 апреля в Бурятии приземлился самолёт спецрейса со 126 монгольскими студентами, которые учатся в вузах Москвы. Из Улан-Удэ они отправились на родину. Иностранцев на комфортабельных автобусах довезли до Монголии.

У 13 монгольских студентов в возрасте от 19 до 23 лет, которые прибыли из России, тест на коронавирус оказался положительным, сообщает РИА Новости. Сообщается, что 13 апреля в стране провели 502 теста на коронавирус.

Таким образом, число случаев заражения новым типом коронавируса в Монголии возросло до 30, передаёт местное агентство МОНЦАМЭ со ссылкой на Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний.

Отметим, автобусы и машины сопровождения для монгольских студентов выделили министерства культуры, спорта и молодёжной политики, туризма Бурятии. На этих автобусах студенты добрались до города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска «МАПП Кяхта» перешли границу. Весь транспорт был продезинфицирован соответствующими службами.



По данным на 14 апреля число заражений коронавирусом в России составило 21 102 случая. Выздоровело 1 694 человека, умерло – 170. Проведено более 1,4 млн тестов. 
Монголия коронавирус
 
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