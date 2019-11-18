За лето было подготовлены 33 котельные, из них на 13 был произведён капремонт и реконструкция
По результатам проверки комиссии Забайкальского управления Ростехнадзора в Бурятии Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону. При оценке готовности учитывались качество ремонта и реконструкции тепловых сетей, котельных города, сообщает пресс-служба администрации города.
За летний период подготовлены 33 котельных, из них на 13 котельных произведён капитальный ремонт и реконструкция. На котельной в микрорайоне Загорск отремонтировано электрооборудование, на котельной Юго-Западная - тепловая изоляция трубопровода.
На котельных школ № 16 и № 50 произведён ремонт газового оборудования. Плановые работы по ремонту также прошли в котельных РК «Здоровье», республиканского психоневрологического диспансера, ООО «Улан-УдэСтальмост», детских садах № 13 и № 84.
На 34 участках тепловых сетей заменены трубы. Общая протяжённость нового трубопровода составляет 8,57 км. В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 1,2 км аварийных участков теплотрасс на придомовых территориях. По текущему ремонту заменено ещё 1,5 км ветхих труб.
В рамках подготовки к отопительному сезону также реконструировали 3,8 км магистрального трубопровода на общую сумму 348 млн рублей.
При оценке готовности города к зиме комиссией также учитывалось наличие запасов топлива на котельных, подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. По результатам проверки Улан-Удэ готов к зиме.
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону
Власть, Фото:
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