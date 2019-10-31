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Министр по инвестициям Бурятии: «Я открыта к предложениям и идеям»

Министр по инвестициям Бурятии: «Я открыта к предложениям и идеям»
Власть,  Фото:страница Дарьи Архинчеевой
Дарья Архинчеева рассказала о новых инвестиционных проектах и мероприятиях

Сегодня, 31 октября, министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева впервые встретилась с журналистами в новой должности. Как сообщал «Байкал-Daily», кресло министра по инвестициям Архинчеева заняла в сентябре 2019 года.

Первый вопрос журналистов коснулся того, каким образом Бурятия со слабым инвестиционным потенциалом будет конкурировать с более развитой Иркутской областью.

- Мы ищем новые точки роста, те возможные кластеры, которые мы можем с вами вместе развивать и показывать, что мы здесь можем работать. IT у нас может развиваться, у нас есть специалисты, которые могут в этом направлении работать, - ответила Дарья Архинчеева.

Министр рассказала журналистам о новых проектах, которые реализуются в Бурятии.

- Инвесторы из Индии, делегация во главе с господином Моди, выделили для себя несколько приоритетных направлений, которые они планируют развивать сейчас в Дальневосточном федеральном округе. И сейчас мы видим, что они после предварительного представления и ознакомления с информацией во второй раз приехали в республику, и с ними мы ведём проектную работу. О конкретных проектах, которые идут сейчас - два проекта в сфере здравоохранения, один проект в сфере минерально-сырьевого комплекса, - сообщила чиновница.

Дарья Архинчеева отметила, что внимание инвесторов также будет привлечено к молочным фермам, «которые будут обеспечивать жителей молоком».

В середине ноября министр планирует провести для молодёжи – учеников 9-11-х классов и студентов 1-4-х курсов – мероприятие просветительско-образовательного характера по будущим профессиям.

- Мы знаем, что около 35% профессий к 2030 году вообще будут отсутствовать, и есть новые направления, связанные с робототехникой, связанные с искусственным интеллектом, о которых, мне очень хотелось бы, чтобы ребята узнали и думали в этих направлениях сейчас, поэтому будет проведено такое мероприятие, - сказала Дарья Архинчеева.

В конце пресс-конференции министр по инвестициям Бурятии добавила, что она «открыта к предложениям и идеям» от жителей республики.

Справка:

Дарья Архинчеева родилась в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии.

Образование:

● Окончила лингвистическую гимназию №3 в Улан-Удэ с серебряной медалью.
● С отличием закончила бакалавриат экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова по направлению «Менеджмент».
● Имеет степень магистра права по специальности «Уголовный процесс и криминалистика» Байкальского Государственного Университета, г.Иркутск
● Прошла обучение в Школе Менеджмента Royal Holloway University of London, г.Лондон
● В 2012-2015 годы проходила обучение в ресурсном центре подготовки кадров для алмазной индустрии РФ в г.Москва по направлению «Технолог».
● В 2019 году получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Колледже наследного принца Мухаммеда Бин Салмана по программе ведущего американского колледжа в области предпринимательства Babson College

Профессиональный путь:

● Профессиональную карьеру инвестиционного банкира начала в г.Лондон. Занималась размещением организацией публичного размещения акций, сделками M&A и организацией долгового финансирования в Bank of America Merrill Lynch по секторам добывающая промышленность, металлургия, недвижимость, телеком
● Позже работала над сделками финансирования операций с недвижимостью и организацией синдицированного финансирования в департаменте корпоративных финансов французского банка Societe Generale.
● Занимала должность со-руководителя банковской практики британской компании Five Ten Group.
● В 2012-2018 годы в Nurba Diamonds являлась исполнительным директором по стратегии и финансам и отвечала за разработку концепции и реализацию запуска алмазной биржи на Дальнем Востоке на направление «инвестиции в бриллианты». С 2017 года Евразийский Алмазный Центр успешно функционирует в свободном порте Владивосток.

Замужем, воспитывает дочь.
министр по инвестициям правительство республики
 
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