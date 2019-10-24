Желающие могут подавать документы
Главу сельского поселения «Иройское» Селенгинского района Бурятии выберут не всенародным голосованием, а назначат через конкурсную процедуру. Сам конкурс состоится 18 ноября в администрации сельского поселения «Иройского» в улусе Ташир.
С 24 декабря конкурсная комиссия ведёт приём документов от желающих стать главой.
К участию в конкурсе допускаются граждане России, достигшие возраста 21 года на день его проведения, а также отвечающие требованиям конкурса.
Контактная информация опубликована на сайте администрации Селенгинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре по конкурсу была назначена новый глава Тарбатагайского района – пост заняла Светлана Шабаршова, прежде трудившаяся главой сельского поселения «Саянтуйское».
В Бурятии на конкурс на главу села допустят людей только старше 21 года
Власть, Фото:
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