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24 Октября

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В Бурятии на конкурс на главу села допустят людей только старше 21 года

В Бурятии на конкурс на главу села допустят людей только старше 21 года
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Желающие могут подавать документы

Главу сельского поселения «Иройское» Селенгинского района Бурятии выберут не всенародным голосованием, а назначат через конкурсную процедуру. Сам конкурс состоится 18 ноября в администрации сельского поселения «Иройского» в улусе Ташир.

С 24 декабря конкурсная комиссия ведёт приём документов от желающих стать главой.

К участию в конкурсе допускаются граждане России, достигшие возраста 21 года на день его проведения, а также отвечающие требованиям конкурса.

Контактная информация опубликована на сайте администрации Селенгинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре по конкурсу была назначена новый глава Тарбатагайского района – пост заняла Светлана Шабаршова, прежде трудившаяся главой сельского поселения «Саянтуйское».


сельские поселения
 
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