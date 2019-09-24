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Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина

Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину

Накануне на сессии райсовета депутатов в Тарбагатайском районе Бурятии по конкурсу выбрали главу района. Новым руководителем стала Светлана Шабаршова, прежде трудившаяся главой сельского поселения «Саянтуйское».

Её конкурентом был заместитель главы района по социальному развитию Алексей Елизов.

- Главой муниципального образования «Тарбагатайский район» была избрана Шабаршова Светлана Юрьевна, глава сельского поселения «Саянтуйское». 9 голосов было за Светлану Юрьевну, 6 голосов – за Алексея Дмитриевича Елизова, замглавы района по социальному развитию, - сообщили «Байкал-Daily» в администрации района.

Председателем нового созыва райсовета избрана депутат Елена Бродникова.

Как сообщал «Байкал-Daily», Тарбагатайский район Бурятии отказался от всенародных выборов главы этим летом.

Прежним главой был Виктор Максимов, выигравший выборы в 2014-м году. До него Тарбагатайским районом руководил Алексей Трифонов.

выборы главы районов Тарбагатайский район
 
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