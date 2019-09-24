Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину
Накануне на сессии райсовета депутатов в Тарбагатайском районе Бурятии по конкурсу выбрали главу района. Новым руководителем стала Светлана Шабаршова, прежде трудившаяся главой сельского поселения «Саянтуйское».
Её конкурентом был заместитель главы района по социальному развитию Алексей Елизов.
- Главой муниципального образования «Тарбагатайский район» была избрана Шабаршова Светлана Юрьевна, глава сельского поселения «Саянтуйское». 9 голосов было за Светлану Юрьевну, 6 голосов – за Алексея Дмитриевича Елизова, замглавы района по социальному развитию, - сообщили «Байкал-Daily» в администрации района.
Председателем нового созыва райсовета избрана депутат Елена Бродникова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Тарбагатайский район Бурятии отказался от всенародных выборов главы этим летом.
Прежним главой был Виктор Максимов, выигравший выборы в 2014-м году. До него Тарбагатайским районом руководил Алексей Трифонов.
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельские главы получили штрафы в 3 тысячи
Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину
Осуждённый глава села не смог обжаловать приговор суда
Власть, 23.09.2019
Бездомная собака укусила ребёнка
Власть, 23.09.2019
Глава Бурятии дал интервью федеральному СМИ по поводу протестной акции на площади Советов
Глава Бурятии поручил взяться за «отрезвление» республики. ВИДЕО
Торжественным собранием отметили в МВД Бурятии 300-летие подразделений по вопросам миграции в системе МВД России
С Виктором Хандаевым не продлили контракт
Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета
Торжественная церемония вступления Сергея Серебренникова в должность мэра Братска состоялась 19 сентября
Люди пожаловались бурятскому омбудсмену
Депутат Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса
Забайкальский край просит особые условия программы «Дальневосточный гектар»
На вопрос о задержании шамана Александра Габышева ответил пресс-секретарь Путина