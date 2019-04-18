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Медведев распространил электронные визы на Бурятию

Медведев распространил электронные визы на Бурятию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь в Бурятии ждут роста числа иностранных туристов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое распространяет механизм электронных виз на международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края. Механизм начнет действовать в этих регионах с 1 июня 2019 года, сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Электронную визу для посещения Бурятии и Забайкальского края смогут получить граждане 18-ти стран. Она выдаётся бесплатно, без взимания консульского сбора за четыре дня до предполагаемого въезда в страну.

- В Бурятии и Забайкалье два аэропорта получили возможность принимать туристов по электронной визе. Это аэропорт города Улан-Удэ и аэропорт города Чита. Электронная виза - это упрощенный способ въехать на территорию нашей страны. После того, как такой механизм был введён в международных аэропортах Дальнего Востока, то в округе увеличился туристический поток. Поэтому ожидаем, что в Бурятии и Забайкалье также произойдёт рост иностранных туристов, которые откроют для себя два этих ярких, удивительных региона, - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время рабочей командировки в Забайкальский край.

С 1 июня, с учётом двух новых международных аэропортов, по электронной визе можно будет посетить 8 дальневосточных регионов. Воздушные пункты пропуска работают во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный). Кроме этого в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска.

Механизм электронных виз действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. За это время с их помощью дальневосточные регионы посетило более 54 000 граждан из 15 стран. Наиболее активны - туристы из КНР (почти 43 000 визитов с помощью электронной визы), Японии (свыше 11 200). С января 2019 года электронной визой воспользовалось более 9300 иностранцев.

Медведев
 
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