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В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилось 84 малыша

В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилось 84 малыша
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самым крупным оказался почти пятикилограммовый мальчик

На прошлой неделе в стенах республиканского перинатального центра в Улан-Удэ родились 84 малыша, из них две двойни. На свет появились 39 мальчиков и 45 девочек.

Самый крупный малыш родился 18 марта: это мальчик с весом 4 750 гр. и ростом 56 см.

Самым маленьким новорождённым оказалась девочка, рождённая 19 марта с весом 1880 гр, ростом 44 см.

Больше всего родов – 15 - пришлось на 21 марта. В этот день родилось 16 малышей – 7 мальчиков, 9 девочек, в том числе одна двойня.
дети новорожденные

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