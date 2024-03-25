Самым крупным оказался почти пятикилограммовый мальчик
На прошлой неделе в стенах республиканского перинатального центра в Улан-Удэ родились 84 малыша, из них две двойни. На свет появились 39 мальчиков и 45 девочек.
Самый крупный малыш родился 18 марта: это мальчик с весом 4 750 гр. и ростом 56 см.
Самым маленьким новорождённым оказалась девочка, рождённая 19 марта с весом 1880 гр, ростом 44 см.
Больше всего родов – 15 - пришлось на 21 марта. В этот день родилось 16 малышей – 7 мальчиков, 9 девочек, в том числе одна двойня.
В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилось 84 малыша
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