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Пловчиха из Бурятии завоевала 6 медалей чемпионата ДФО

Пловчиха из Бурятии завоевала 6 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:РСШП РБ
Спортсменка стала победительницей на 4 дистанциях

22 марта в Приморье завершились чемпионат и первенство Дальневосточного Федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в бассейне «Олимпиец» города Владивосток. В течении четырёх дней лучшие пловцы округа состязались за право отобраться на чемпионат России по плаванию.

Бурятия была представлена 9 спортсменами республиканской спортивной школы плавания. По итогам соревнований спортсмены республики продемонстрировали высокие результаты, завоевав 11 наград: 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Ксения Зубакина выиграла 6 медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа: 4 золотые и 2 серебряные. В первенстве ДФО отличились:
- Лев Очиров, завоевавший 2 серебряные награды;
- Валерия Васильева, выигравшая 1 серебряную и 1 бронзовую медаль;
- Михаил Пушников с «бронзой».

Призёры и победители тренируются под руководством заслуженного тренера РБ Алексея Захарова, сообщает пресс-служба РСШП.
Бурятия чемпионат ДФО первенство ДФО плавание спорт

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