На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку

Мусором завалили участок почти в два гектара
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку на землях сельхозназначения площадью в 1,6 га. Её обнаружили в октябре во время выездного обследования. Горы мусора образовались с северной стороны от села Дубинино.
Собственнику – властям сельского поселения «Оймурское» – объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства и потребовали разобраться со свалкой.
В итоге участок полностью освободили от мусора и вовлекли его в оборот, рассказали в управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. Всего с начала года на землях сельскохозяйственного назначения в республике обнаружили 28 свалок на площади в 42,8 га. Ликвидировали 13 из них.
Мусором завалили участок почти в два гектара
Торговый центр оградили сигнальной лентой
Мэр города поздравил полицейских с профессиональным праздником
Ранее они собрали более миллиона рублей
Ему придётся 180 часов потрудиться на благо общества
На втором месте Большая Ялта
Теперь нарушителя ждёт штраф
Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар
В дополнение к ним горожане намерены взять отпуск или отгулы
Его хотели усыпить из-за сломанных лапок
Местами ожидается плюсовая температура
Волонтёры очистили от него 24 территории
Новые площадки появились в Северобайкальске
На усах байкальских тюленей из-за холода появились сосульки
Он провёл для детей урок безопасности