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На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку

На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
Общество,  Фото:Россельхознадзор
Мусором завалили участок почти в два гектара
 
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку на землях сельхозназначения площадью в 1,6 га. Её обнаружили в октябре во время выездного обследования. Горы мусора образовались с северной стороны от села Дубинино.


Собственнику – властям сельского поселения «Оймурское» – объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства и потребовали разобраться со свалкой.

В итоге участок полностью освободили от мусора и вовлекли его в оборот, рассказали в управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. Всего с начала года на землях сельскохозяйственного назначения в республике обнаружили 28 свалок на площади в 42,8 га. Ликвидировали 13 из них. 
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