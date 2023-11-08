08 ноября

07 ноября

Популярное

«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы

«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо. 24/7»
На улицах Курумкана воцарилась разруха

Жители Курумкана пожаловались на обстановку на сельских улицах. Люди поинтересовались, кто отвечает в райцентре за заброшенные дома. Около одного из них – в переулке Базарный – упал забор.

- Лежит уже сколько времени, но никто на это не обращает внимания. Так же – в самом центре Курумкана. В районе автовокзала лежат ворота магазина. Рядом ещё с лета висит рваный баннер, что тоже выглядит непрезентабельно, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Курумкан-инфо. 24/7».

Сельчане попросили власти принять меры.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений райадминистрации Тимур Балданов пояснил, что заброшку в переулке Базарный совсем недавно передали в муниципальную собственность. Повалившийся забор пообещали убрать в ближайшее время. А глава сельского поселения «Курумкан» Александр Арамхиев отметил: собственника здания и земельного участка возле автовокзала сейчас устанавливают. После ему выдадут представление о надлежащем содержании своего имущества.
жалобы благоустройство Курумканский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Общество, 08.11.2023
В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде

«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
Общество, 08.11.2023
На улицах Курумкана воцарилась разруха
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
Общество, 08.11.2023
Акцию приурочили ко Дню народного единства
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
Общество, 08.11.2023
Чтобы попасть к врачу, людям приходится ездить в райцентр
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
Общество, 08.11.2023
На свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.

В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
Общество, 08.11.2023
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 28 ноября
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
Общество, 08.11.2023
С площадки акции открывается вид на Байкал
Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука
Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука
Общество, 07.11.2023
На турнир также приедут гости из Забайкалья и Иркутской области
В Бурятии половят «Торминского гиганта»
В Бурятии половят «Торминского гиганта»
Общество, 07.11.2023
В республике пройдёт традиционный турнир по ловле на мормышку со льда
В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО
В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО
Общество, 07.11.2023
Некоммерческие организации покажут, как «любить свою республику»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^