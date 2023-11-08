«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы

На улицах Курумкана воцарилась разруха





Жители Курумкана пожаловались на обстановку на сельских улицах. Люди поинтересовались, кто отвечает в райцентре за заброшенные дома. Около одного из них – в переулке Базарный – упал забор.- Лежит уже сколько времени, но никто на это не обращает внимания. Так же – в самом центре Курумкана. В районе автовокзала лежат ворота магазина. Рядом ещё с лета висит рваный баннер, что тоже выглядит непрезентабельно, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Курумкан-инфо. 24/7».Сельчане попросили власти принять меры.Начальник отдела имущественных и земельных отношений райадминистрации Тимур Балданов пояснил, что заброшку в переулке Базарный совсем недавно передали в муниципальную собственность. Повалившийся забор пообещали убрать в ближайшее время. А глава сельского поселения «Курумкан» Александр Арамхиев отметил: собственника здания и земельного участка возле автовокзала сейчас устанавливают. После ему выдадут представление о надлежащем содержании своего имущества.