Кикбоксёры Бурятии завоевали 5 медалей международного турнира

Общество, Фото: федерация кикбоксинга РБ

Спортсмены выступали на чемпионате стран ШОС



В Московской области завершились международные соревнования по кикбоксингу «Открытый чемпионат и первенство стран Шанхайской организации сотрудничества». Более 700 спортсменов из 16 стран боролись за победу в течение трёх дней. Соревнования проходили в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик», «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и сольные композиции.



На турнирах кикбоксеры Бурятии показали хорошие результаты. В составе сборной команды республики выступили уланудэнцы Михей Иринчеев, Анастасия Бурдина, Сергей Шарыпов и Дарья Шелопугина, а также Акшин Алимурадов из Северобайкальска.



Как сообщает федерация кикбоксинга РБ, в дисциплине «лайт-контакт» «золото» выиграла Дарья Шелопугина, выступавшая в составе спортивной сборной команды России по кикбоксингу. Также золотую награду выиграл Михей Иринчеев. Бронзовая медаль у Анастасии Бурдиной.



В дисциплине «поинтфайтинг» третье место занял Михей Иринчеев. Сергей Шарыпов стал бронзовым призёром в дисциплине «фулл-контакт».

