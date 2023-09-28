Церемония прошла в День региона
27 сентября, в День Иркутской области, жителям региона вручили пять медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, четыре медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», нагрудные знаки к почётным званиям «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», почётную грамоту и благодарности президента РФ.
Также были вручены три нагрудных знака «Почётный гражданин Иркутской области» и пять знаков отличия «За заслуги перед Иркутской области». Вместе с региональными наградами жители региона получили оттиск письма Якова Похабова об основании острога на реке Иркут, адресованный енисейскому воеводе Ивану Ржевскому, датированный 1661 годом. Документ ознаменовал начало становления Иркутской губернии, ставшей впоследствии центром Восточной Сибири. Копия документа хранится в государственном архиве Иркутской области. Этот подарок символизирует вклад в развитие Иркутской области и преданность родному региону.
- В рамках торжественной церемонии получившие государственные награды железнодорожники и врачи, труженики сельского хозяйства и преподаватели, артисты и тренеры, специалисты по гуманитарным вопросам сказали много тёплых слов об Иркутской области, пожелали региону дальнейшего процветания, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Жители Иркутской области получили государственные награды
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