В столице Бурятии появились штрафы за ямы

За разрушенное благоустройство скоро начнут карать рублём



В столице Бурятии с 1 сентября начали действовать новые штрафы – за нарушение сроков восстановления благоустройства. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Соответствующие изменения внесли в республиканский закон «Об административных правонарушениях».



Как пояснила начальник управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева, отвечать теперь придётся за ямы, провалы и трещины на ранее благоустроенных территориях (речь о грунтовых, твёрдых, мягких, газонных и комбинированных покрытиях). На их ликвидацию дадут месяц. Потом последуют штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 3 до 5, для должностных – от 5 до 10, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.



- Если яма или провал образовались зимой, собственник обязан в течение недели с момента их обнаружения принять какие-либо временные меры, – подчеркнула Григорьева.



С наступлением тепла в апреле придётся взяться за капитальное восстановление. На него тоже отводится месяц. Собственники зданий, строений и сооружений обязаны хотя бы раз в неделю обследовать на повреждения прилегающие территории. Это не касается участков около частных и многоквартирных жилых домов.



Сейчас специалисты вовсю обследуют такие места. Кое-где уже нашли недочёты. Владельцев обязали устранить замечания. Им выдали соответствующие предписания.

