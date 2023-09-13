После него в Гусиноозёрске исчезло всё благоустройство
Жителей Гусиноозёрска возмутило состояние асфальтового покрытия во дворах домов № 27, 31 и 33 на улице Школьная. Как выяснилось, летом ресурсоснабжающая компания меняла там теплосети и ничего за собой не убрала. Теперь на придомовой территории царит разруха.
- По окончании работ дорожное покрытие во дворе осталось в ужасном состоянии. Бордюры сломаны, большинство просто исчезло. А нижний фасад дома № 31, где проходила траншея осыпался, – рассказали местные в группе «Селенга-инфо.24/7».
Подвал того же МКД после дождей теперь заливает, поскольку вдоль фундамента образовалась яма. «Во дворе глубокие ямы, земляные бугры. Всё в ужасном состоянии», – негодуют гусиноозёрцы.
Они призвали всё разровнять и засыпать плюс восстановить бордюры.
Директор городского управления по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству Светлана Волкова отметила, что подрядная организация получила ордер на проведение земляных работ и после обязалась восстановить нарушенное благоустройство. «На сегодняшний день работы по ордеру ещё не сданы. При приёме эти замечания учтут», – подчеркнула Волкова.
В райцентре в Бурятии пожаловались на разрушительный ремонт сетей
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