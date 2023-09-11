В Улан-Удэ отремонтировали шумоуловители на мосту и ограждения

Коммунальщики наводят порядок в столице Бурятии



Сотрудники городского комбината по благоустройству каждый день наводят чистоту и порядок на улицах Улан-Удэ. На минувшей неделе они отремонтировали шумоуловители на Богатырском мосту, лестницу на улице Тобольская – около детского сада «Оюна» и ливневую канализацию на остановке «Интерьер».



Кроме того, мобильные бригады восстановили дорожные ограждения на улицах Жердева, Борсоева, Клыпина и Ботаническая, в 18 квартале и вблизи памятника «Юность Бурятии» в центре города, сообщили в КБУ.



Кроме того, коммунальщики покрасили урны и остановочные павильоны в 113 квартале, на улицах Самбуева, Борсоева и у школы № 63, установили ограничительные столбики на улицах Путейская и Гагарина, чтобы машины не заезжали на пешеходные и зелёные зоны, а также ёмкости для мусора на остановках «Интерьер», «Элеватор», на Оцимика и в сквере на улице Красноармейская. Ещё с одной – Путейская – вывезли остатки железобетонных блоков.

