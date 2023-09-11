Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии
11 сентября в Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2023». Он продлится с 11 по 20 сентября.
На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и проголосовать за них.
Победителей определят большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Они пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.
Голосование завершится 20 сентября в 23:59.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.
В Бурятии стартовало голосование за лучшего участкового
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкальская звезда» собрала школьников с разных районов республики
Людмила Батудаева возглавляет хирургическое отделение Курумканской больницы
Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии
Женщина не задекларировала перевозимые товары
Он посоветовал избавиться от всего старого и ненужного и поменьше жаловаться на жизнь
В УФССП пройдёт личный приём граждан
Контракт планируют заключить в сентябре
Отличился парашютист авиалесоохраны Александр Скосырский
Иск в суд подала прокуратура
У него осталось четверо детей
Прокуратура обратилась с иском в суд
Животное приходит в себя уже несколько месяцев
Горячую воду там отключили на двое суток
Продукцию вернули в соседнюю страну
На эти цели выделено 37 млн рублей