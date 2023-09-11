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В Бурятии стартовало голосование за лучшего участкового

В Бурятии стартовало голосование за лучшего участкового
Общество, 
Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии

11 сентября в Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2023». Он продлится с 11 по 20 сентября.

На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и проголосовать за них.

Победителей определят большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Они пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.

Голосование завершится 20 сентября в 23:59.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.

полиция конкурс

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