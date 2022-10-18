Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства

В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа на звание «Народный участковый-2022». Победу одержал участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.
Участие во втором этапе конкурса приняли пятеро участковых уполномоченных полиции из Улан-Удэ и четырёх районов республики. Победитель Тимур Хабаев будет представлять Бурятию на заключительном, федеральном этапе конкурса. Он пройдёт с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования.
37-летний Тимур Хабаев родился в селе Ширинга Еравнинского района. Начал службу в декабре 2013 года в должности полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Улан-Удэ. Через три года перевелся помощником дежурного изолятора временного содержания в Еравнинский район. Спустя пять лет Тимур Геннадьевич назначен на должность участкового уполномоченного полиции.
Тимур Хабаев рассказал, что мечтал стать полицейским с раннего детства, поскольку всегда хотел помогать людям.
- Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию, – отмечает он.
Участковый уполномоченный полиции обслуживает административный участок, на котором проживают около 1,5 тысяч человек.
Примечательно, что избранница лучшего участкового Бурятии также служит в полиции, она инспектор по делам несовершеннолетних. Пара поддерживает друг друга во всем.
Тимур Геннадьевич многодетный отец – воспитывает сына и двух дочерей. Ведет здоровый образ жизни, увлекается футболом и настольным теннисом.
Объявление самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции. Этот праздник отмечается 17 ноября.