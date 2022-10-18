18 октября

17 октября

Популярное

Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства

Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Звание народного участкового получил полицейский из Еравнинского района

В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа на звание «Народный участковый-2022». Победу одержал участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.

Участие во втором этапе конкурса приняли пятеро участковых уполномоченных полиции из Улан-Удэ и четырёх районов республики. Победитель Тимур Хабаев будет представлять Бурятию на заключительном, федеральном этапе конкурса. Он пройдёт с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования.

37-летний Тимур Хабаев родился в селе Ширинга Еравнинского района. Начал службу в декабре 2013 года в должности полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Улан-Удэ. Через три года перевелся помощником дежурного изолятора временного содержания в Еравнинский район. Спустя пять лет Тимур Геннадьевич назначен на должность участкового уполномоченного полиции.

Тимур Хабаев рассказал, что мечтал стать полицейским с раннего детства, поскольку всегда хотел помогать людям.

- Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию, – отмечает он.

Участковый уполномоченный полиции обслуживает административный участок, на котором проживают около 1,5 тысяч человек.

Примечательно, что избранница лучшего участкового Бурятии также служит в полиции, она инспектор по делам несовершеннолетних. Пара поддерживает друг друга во всем.

Тимур Геннадьевич многодетный отец – воспитывает сына и двух дочерей. Ведет здоровый образ жизни, увлекается футболом и настольным теннисом.



Объявление самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции. Этот праздник отмечается 17 ноября. 
полиция участковые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху
Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху
Общество, 18.10.2022
Вероятно, прежние хозяева черепаху выбросили
Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства
Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства
Общество, 18.10.2022
Звание народного участкового получил полицейский из Еравнинского района
Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Общество, 18.10.2022
Теперь регион будет отмечать праздник вместе со всей Россией
Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Гражданам Монголии не дали вывезти из Бурятии 252 кг фруктов
Общество, 18.10.2022
На фрукты не было необходимых документов  
На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением
На севере Бурятии обязали установить светофоры со звуковым сопровождением
Общество, 18.10.2022
Прокуратура обязала администрацию города модернизировать светофоры
Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции
Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции
Общество, 18.10.2022
В Бурятии объявлен сбор денег на операцию пострадавшему мальчику
В Бурятии лесникам посчастливилось снять на видео горностая
В Бурятии лесникам посчастливилось снять на видео горностая
Общество, 18.10.2022
Горностая редко удаётся встретить, а этот зверёк буквально позировал на камеру
В Улан-Удэ проведут юношеский турнир по баскетболу
В Улан-Удэ проведут юношеский турнир по баскетболу
Общество, 18.10.2022
Соревнования пройдут в формате 3х3
В Бурятии собирают ненужную одежду и вещи
В Бурятии собирают ненужную одежду и вещи
Общество, 18.10.2022
Акция действует до 11 ноября
В Бурятии днём до +12 градусов
В Бурятии днём до +12 градусов
Общество, 18.10.2022
В республике преимущественно без осадков
В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
Общество, 17.10.2022
В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2015 года рождения и младше
В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных
В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных
Общество, 17.10.2022
Перед военнослужащими выступила музыканты «Тайм-Аута»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^