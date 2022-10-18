Лучший участковый Бурятии мечтал служить в полиции с детства



Примечательно, что избранница лучшего участкового Бурятии также служит в полиции, она инспектор по делам несовершеннолетних. Пара поддерживает друг друга во всем.



Тимур Геннадьевич многодетный отец – воспитывает сына и двух дочерей. Ведет здоровый образ жизни, увлекается футболом и настольным теннисом.









Объявление самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции. Этот праздник отмечается 17 ноября.

