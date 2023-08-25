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В Бурятии у сельчан из-за плохо отремонтированного моста в домах трясётся мебель

В Бурятии у сельчан из-за плохо отремонтированного моста в домах трясётся мебель
Общество,  Фото:pixabay.com
На наспех обновлённой переправе появились выбоины

Жители Тарбагатая крайне недовольны качеством ремонта моста через реку Куйтунка. Все, кто живёт поблизости, страдают от проезжающих мимо машин, в особенности – большегрузов. О проблеме люди рассказали в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

- Две недели назад по нашему обращению приехала бригада, полдня поработала и заделала только ямы на деформационных швах моста, а на полосе в сторону Мухоршибири остались выбоины, – рассказали сельчане. – Да и на той, что наспех отремонтировали, они тоже появились.
 
По словам тарбагатайцев, в домах у них всё ходит ходуном.
 
- По-прежнему трясётся мебель, особенно если машины едут в сторону Мухоршибири. Большегрузов в сутки проходит больше тысячи, – подчеркнули местные и задались вопросом, когда, наконец, сделают качественный ремонт и перестанут «издеваться над людьми».
 
Сельчане добавили: перед мостом с обеих сторон постоянно латают две ямы. «Такой ремонт провели примерно месяц назад. С одной стороны всё в удовлетворительном состоянии, а с другой опять весь асфальт вздулся», – отметили они.
 
Ситуацию разъяснили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Там сообщили, что сейчас в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах ведётся ямочный ремонт «для обеспечения безопасности дорожного движения». Неровности убирают с помощью асфальтобетонных смесей.
 
- В рамках исполнения гарантийных обязательств на следующей неделе подрядная организация устранит замечания на мосту через реку Куйтунка, – заявили в управлении.
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