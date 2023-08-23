В Прибайкальском нацпарке ловят водителей-нарушителей

Автомобилисты срезают путь по несанкционированным съездам



В Прибайкальском национальном парке проводятся рейды по профилактике нарушений среди водителей квадроциклов и автомобилей. Государственные инспекторы выездной группы отдела охраны ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сотрудники Гостехнадзора и полиции следят за выполнением норм природоохранного и административного законодательства.



Особое внимание уделяется пресечению несанкционированных съездов с дорог, хаотичного движения по степным участкам заповедной земли, так как колёса транспорта наносят существенный урон почвенному и растительному покрову, а также животным.



Недавний выезд рейдовой группы в Тажеранскую степь и на остров Ольхон завершился составлением девяти административных протоколов в отношении нарушителей. Им грозит наказание по статье 8.39 КоАП РФ, вплоть до штрафа до четырёх тысяч рублей.



Рейды проводятся на постоянной основе, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

