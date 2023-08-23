Автомобилисты срезают путь по несанкционированным съездам
В Прибайкальском национальном парке проводятся рейды по профилактике нарушений среди водителей квадроциклов и автомобилей. Государственные инспекторы выездной группы отдела охраны ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сотрудники Гостехнадзора и полиции следят за выполнением норм природоохранного и административного законодательства.
Особое внимание уделяется пресечению несанкционированных съездов с дорог, хаотичного движения по степным участкам заповедной земли, так как колёса транспорта наносят существенный урон почвенному и растительному покрову, а также животным.
Недавний выезд рейдовой группы в Тажеранскую степь и на остров Ольхон завершился составлением девяти административных протоколов в отношении нарушителей. Им грозит наказание по статье 8.39 КоАП РФ, вплоть до штрафа до четырёх тысяч рублей.
Рейды проводятся на постоянной основе, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке ловят водителей-нарушителей
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