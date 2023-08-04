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В Бурятии изучают реликтовые виды растений

В Бурятии изучают реликтовые виды растений
Общество,  Фото:СИФиБР СО РАН
Учёные провели научную экспедицию по Хамар-Дабану

В Бурятии состоялась экспедиция по исследованию реликтовых видов растений хребта Хамар-Дабан. В рамках гранта Российского научного фонда исследования провели сотрудники Сибирского института физиологии и биохимии растений Марина Протопопова и Василий Павличенко совместно с сотрудниками Байкальского заповедника Натальей Гамовой и Юрием Коротковым. 12-дневный маршрут общей протяжённостью более 120 км пролегал по северному и южному макросклонам Хамар-Дабана в долинах рек Выдриная, Ключевая и Верхняя Хандагайта до её впадения в Темник.

- Эта территория является наиболее богатым рефугиумом (убежищем) неморальной флоры Байкальской Сибири. Работы на территории Байкальского заповедника – часть комплексного исследования пространственно-генетической структуры и эволюционных взаимоотношений популяций неморальных реликтовых растений Южной Сибири в целом, - рассказала Наталья Гамова. - Основная задача исследований – поиск новых и уточнение известных местонахождений видов растений, большинство из которых являются неморальными реликтами: ветреница алтайская (Anemone altaica), ветреница байкальская (Anemone baicalensis), ветреница сибирская (Anemone sibirica), весенник сибирский (Eranthis sibirica), рябчик дагана (Fritillaria dagana), подмаренник трёхцветковый (Galium triflorum,) первоцвет Палласа (Primula pallasii), сверция байкальская (Swertia baicalensis) и вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata).

Были установлены новые, ранее неизвестные местонахождения некоторых видов, в том числе на южном, менее изученном макросклоне Хамар-Дабана. Также был собран материал для дальнейшего молекулярно-генетического анализа популяций реликтовых видов и установления их родственных связей с другими южносибирскими популяциями, а также с родственными видами и расами, произрастающими в других регионах северного полушария.

Проведённые исследования на территории Байкальского заповедника позволят выявить особенности исторической динамики неморального реликтового комплекса и роль позднекайнозойских климатических изменений в формировании современного растительного покрова умеренных широт.

Справка

Реликты – виды живых организмов, сохранившиеся на довольно ограниченной территории с более древних геологических эпох.

Рефугиумы – «убежища», в которых за счёт уникального комплекса природных условий реликтовые виды смогли пережить катастрофические для них периоды климатических изменений и сохраниться до настоящего времени.

Неморальные виды растений – растения, свойственные широколиственным лесам.
Бурятия флора ботаника наука заповедник Хамар-Дабан растения

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