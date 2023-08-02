В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по сапбордингу

На следующей неделе стартует фестиваль «Байкальский ветер»



12 августа в Бурятии пройдут первые соревнования по сапбордингу «Кубок Байкала» в рамках всероссийского фестиваля водных видов спорта «Байкальский ветер». Турнир проводится в акватории Посольского сора у села Посольское.



В личных соревнованиях примут участие любители сапов из Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края и Бурятии. Спортсмены выступят в следующих видах программы:

- Техническая гонка (дистанция для взрослых – 2 км, для детей и юниоров – 1 км);

- Спринт (200 метров);

- Фристайл (за 3 минуты пройти максимальное количество кругов вокруг буя).



Будут соревноваться возрастные категории: «Дети» в зачётной группе «8-12 лет» и «Любители». В последней выступят «Юниоры» (13-16 лет), «Мужчины» (17-50 лет) и «Женщины» (17-50 лет). Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».



Программа заездов

8:00-9:00 - Регистрация участников соревнований

9:30 - Предстартовый брифинг

10:00-12.00 – Спринт

12:00 – Открытие соревнований

13:00 – Фристайл

15:00-17:00 - Техническая гонка ВСК

19:00 - Церемония награждения



Возрастное ограничение: 0+.

