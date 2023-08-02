На следующей неделе стартует фестиваль «Байкальский ветер»
12 августа в Бурятии пройдут первые соревнования по сапбордингу «Кубок Байкала» в рамках всероссийского фестиваля водных видов спорта «Байкальский ветер». Турнир проводится в акватории Посольского сора у села Посольское.
В личных соревнованиях примут участие любители сапов из Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края и Бурятии. Спортсмены выступят в следующих видах программы:
- Техническая гонка (дистанция для взрослых – 2 км, для детей и юниоров – 1 км);
- Спринт (200 метров);
- Фристайл (за 3 минуты пройти максимальное количество кругов вокруг буя).
Будут соревноваться возрастные категории: «Дети» в зачётной группе «8-12 лет» и «Любители». В последней выступят «Юниоры» (13-16 лет), «Мужчины» (17-50 лет) и «Женщины» (17-50 лет). Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
Программа заездов
8:00-9:00 - Регистрация участников соревнований
9:30 - Предстартовый брифинг
10:00-12.00 – Спринт
12:00 – Открытие соревнований
13:00 – Фристайл
15:00-17:00 - Техническая гонка ВСК
19:00 - Церемония награждения
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по сапбордингу
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