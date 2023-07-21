Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли более семи тысяч раз



В декабре 2019-го бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых. Это самая низкая в стране процентная ставка по жилищному кредиту. Рассчитывать на неё вправе молодые семьи, проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), родители-одиночки не старше 35 лет и владельцы «дальневосточного гектара», которые будут стоить дома на своих ста сотках.



Право на такую ипотеку также имеют люди, переехавшие на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и те, кто не менее пяти лет проработал в государственной (либо муниципальной) образовательной или медицинской организации. Здесь никаких ограничений по возрасту и семейному положению нет.



Распространяется программа и на вынужденных переселенцев с Украины, из ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов ДФО. С начала её действия в Бурятии заключили уже 7 207 соответствующих договоров на 22 миллиарда 300 миллионов рублей, рассказали в Минстрое РБ.



В Бурятии дальневосточная ипотека пользуется особой популярностью у молодых семей, врачей и учителей. На таких условиях её дают только один раз. Деньги разрешается потратить на покупку готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство жилого дома или его приобретение по договору купли-продажи у юридического лица или ИП (первых собственников).



Стать обладателем квартиры на вторичке можно в моногородах Бурятии – это Закаменск, Гусиноозёрск и Северобайкальск, а также в Селенгинске и Каменске (Кабанский район) и селе Саган-Нур (Мухоршибирский). Кроме того, заёмщики должны там прописаться – это будут проверять.



Ипотеку предоставляют на срок до 20 лет и на сумму до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 15% при покупке квартиры и от 20% – дома с земельным участком – можно оплатить из материнского капитала.