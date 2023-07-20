В пригороде Улан-Удэ завершается капремонт дома культуры









В селе Нижняя Иволга завершается капитальный ремонт дома культуры. Здание культурно-информационного досугового центра «Арюун бэлиг» обновляют в рамках национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.- Мы провели демонтажные работы, построена кровля, полы, возведён каркас сцены, утеплён и облицован сайдингом фасад, санузлы облицованы плиткой, зашпаклёваны стены, заменены входные двери, проведены все работы по электрике. Сегодня объект почти завершён, остались мелкие внутренние работы, - рассказал подрядчик.Кроме того, в доме культуры построен туалет для маломобильных групп населения и проведено водоснабжение.Этот сельский дом культуры общей площадью 467 квадратных метров и вместимостью 200 посадочных мест был построен в 1957 году. За годы эксплуатации фасад здания, фойе и другие помещения приобрели ветхий вид и нуждаются в капитальном ремонте. На протяжении всего существования сельского клуба первый капитальный ремонт впервые проводится в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». На ремонт из федерального бюджета выделено 14 млн 904 тысячи рублей, оставшиеся 894 тысячи рублей на условиях софинансирования выделены из местного бюджета.- Работа проведена большая. В Нижней Иволге живут почти пять тысяч жителей и дом культуры здесь необходим. Желающих заниматься в кружках и секциях ДК всегда много. Самое главное - созданы все условия для культуры и полноценного досуга, и я думаю, что совсем скоро мы откроем клуб в торжественной обстановке, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В доме культуры работают: детский театральный кружок «Макс-Арт», взрослая театральная группа «Шок шог вумен», вокальная группа «Улыбка», взрослая вокальная группа «Аялга», студия танцев «Nomad dance», кружок «Умелые ручки». А также функционируют спортивные кружки: теннис, бильярд, шахматы и волонтёрская организация. Здесь находятся библиотека, детская школа искусств, где работает класс йочина и живописи, районный центр детского образования: вокальная группа, класс декоративно-прикладного искусства.Правительство России под председательством Михаила Мишустина ежегодно направляет финансовые средства регионам на строительство и реконструкцию культурных учреждений. Федеральное финансирование помогает отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия.