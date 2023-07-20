В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры

Их проведут в парках города



В столице Бурятии пройдёт серия бесплатных пленэров «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ». Первый из них «Акварель. Пленэр» состоится 21 июля на мероприятии «ЭкоАртФестиваль» в парке имени С.Н. Орешкова.



Сбор запланирован на 17:00. Начало пленэра в 17:30. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено, сообщает дирекция по паркам.



Всего в рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» пройдут следующие пленэры с приглашением профессиональных художников:В рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» пройдут следующие пленэры с приглашением профессиональных художников:

- Пленэр в технике акварели;

- Графический пленэр угольными карандашами;

- Пленэры масляными красками;

- Пленэр в стиле традиционной бурятской живописи «Буряад зураг»;

- Пленэр в технике коллажа.



Возрастное ограничение: 0+.



