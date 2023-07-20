Их проведут в парках города
В столице Бурятии пройдёт серия бесплатных пленэров «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ». Первый из них «Акварель. Пленэр» состоится 21 июля на мероприятии «ЭкоАртФестиваль» в парке имени С.Н. Орешкова.
Сбор запланирован на 17:00. Начало пленэра в 17:30. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено, сообщает дирекция по паркам.
Всего в рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» пройдут следующие пленэры с приглашением профессиональных художников:В рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» пройдут следующие пленэры с приглашением профессиональных художников:
- Пленэр в технике акварели;
- Графический пленэр угольными карандашами;
- Пленэры масляными красками;
- Пленэр в стиле традиционной бурятской живописи «Буряад зураг»;
- Пленэр в технике коллажа.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры
Общество, Фото:
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