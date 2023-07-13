В пригороде Улан-Удэ приступили к ремонту ещё одной улицы

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы начались в Иволгинском районе Бурятии



В селе Сужа Иволгинского района Бурятии стартовал капитальный ремонт улицы Карьер, протяжённостью 600 метров. Её планировали отремонтировать в следующем году, однако подрядчик выразил готовность завершить весь объём работ в этом году. Так, в селе завершается ремонт улиц Удачная и Мирная. На новом участке уже ведутся работы по устройству земляного полотна и отсыпке основания из щебеночно-песчаной смеси.



На улице Карьер уложат новый асфальт в два слоя, обустроят тротуары, остановочные карманы, пешеходные переходы. Также на всем протяжении новой дороги установят уличное освещение и дорожные знаки.



- Капитальный ремонт включает в себя большой перечень работ и представляет собой полное восстановление всех слоёв дорожного покрытия, земляного полотна и сооружений, входящих в инфраструктуру этой автодороги, - рассказали в дорожной службе района МАУ «Иволга».



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, по нацпроекту в Иволгинском районе привели в нормативное состояние более 27 км местных дорог. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта отремонтировали дороги в сёлах Нижняя Иволга, Верхняя Иволга и улусе Хойтобэе.

