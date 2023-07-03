Из Забайкалья в Монголию планируют открыть пассажирское ж/д сообщение

Общество, Фото: пресс-служба Читинской таможни

Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун



Делегация Дорнод-Аймакского таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун в Забайкальском крае. В ходе рабочей встречи стороны обсудили планируемую реконструкцию сопредельного пункта пропуска «Ульхан» в Монголии. Также были подняты вопросы учёта таможенными органами Монголии временно ввезённых транспортных средств для личного пользования с территории ЕАЭС, предельные сроки временного ввоза.



Значительная часть встречи была посвящена МАПП «Соловьёвск» – «Эрэнцав», ЖДПП «Соловьёвск» – «Эрэнцав». Монгольская сторона выразила заинтересованность в транзите грузов через ЖДПП Соловьёвск строительных материалов из Китая. Такой транзит наилучшим образом для России разовьёт трёхстороннее торговое сообщение Китай – Россия – Монголия. Изменение статуса ЖДПП Соловьёвск с двухстороннего на многосторонний пункт пропуска рассматривается монгольской стороной как построение логистической цепочки из Китая и других стран транзитом в Монголию, а затем в Россию.



Также стороны обсудили сроки реализации строительства железной и автомобильной дорог сообщением Бичигт (граница Монголии с Китаем) – Чойбалсан (Монголия) – Эрэнцав (Монголия) и сроки открытия пассажирского направления через ЖДПП Эрэнцав (Монголия). Об этом сообщает пресс-служба Читинской таможни.

