В Бурятии соревновались в водном туризме

В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»
Со 2 по 4 июня в Бурятии состоялись традиционные республиканские соревнования по водному туризму. Их провели в Заиграевском районе, на реке Уда.
- Как обычно, за редким исключением, проведение «водного» фестиваля сопровождается июньским дождём. Вот и в субботу в течение всего дня шёл мелкий дождик, который нисколько не испортил настроения участникам соревнований. Зато следующий день порадовал тёплой солнечной погодой, - сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Соревнования традиционно прошли на спортивных туристских судах: байдарка-2, катамаран-2 и катамаран-4 на дистанциях «Слалом», «Эстафета» и «Гонки». В этом году в группе до 16 лет приняли участие команды «Титаник» п. Новокижингинск, СОШ Селенгинского района г. Гусиноозёрск, «Высота» Мухоршибирского района, станции детского и юношеского туризма и экскурсий с. Хоринск, Заиграевского центра детско-юношеского туризма. Причём три последние команды приняли участие впервые.
В группе старше 22 лет участвовали команды турклуба «Азимут» и «Взлёт» Улан-Удэнского авиационного завода, «BURSplav», «Титаник» п. Новокижингинск, республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования, турклуба «Высота» Восточно-Сибирского государственного института культуры и впервые – команды турклуба «Путник» и Байкальской школы туризма.
Результаты
Дистанция «Слалом» (байдарка-2, группа до 16 лет)
1 место - команда СОШ Селенгинского района
2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района
3 место - команда СДЮТ с. Хоринск
Дистанция «Слалом» (байдарка-2, группа старше 22 лет)
1 место - команда «Титаник»
2 место - команда «Азимут»
3 место - команда «Путник»
Дистанция «Слалом» (катамаран-2, группа до 16 лет)
1 место - команда «Высота» Мухоршибирского района
2 место - команда СОШ Селенгинского района
3 место - команда Заиграевский ЦДЮТ
Дистанция «Слалом» (катамаран-2, группа старше 22 лет)
1 место - команда «Азимут»
2 место - команда «BURSplav»
3 место - команда Байкальской школы туризма
Дистанция «Слалом» (катамаран-4, группа до 16 лет)
1 место - команда СОШ Селенгинского района
2 место - команда Заиграевский ЦДЮТ
3 место - команда СДЮТ с. Хоринск
Дистанция «Слалом» (катамаран-4, группа старше 22 лет)
1 место - команда «Азимут»
2 место - команда «BURSplav»
3 место - команда «Взлёт»
Эстафета
1 место - команда «BURSplav»
2 место - команда «Азимут»
3 место - команда «Титаник»
Гонки (группа до 16 лет)
1 место - команда СОШ Селенгинского района
2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района
3 место – команда «Титаник»
Гонки (группа старше 22 лет)
1 место - команда «Азимут»
2 место - команда «Путник»
3 место - команда «BURSplav»
Командные результаты по итогам соревнований
Группа до 16 лет
1 место - команда СОШ Селенгинского района, руководитель Алексеев Максим
2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района, руководители Теслев Николай, Богомазов Сергей
3 место - команда станции детского и юношеского туризма и экскурсий с. Хоринск, руководитель Буянтуев Александр
Группа старше 22 лет
1 место - команда турклуба «Азимут» Улан-Удэнского авиационного завода
2 место - команда «BURSplav»
3 место - команда «Титаник» п. Новокижингинск
В Бурятии соревновались в водном туризме
Общество, Фото:
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