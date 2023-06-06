В Бурятии соревновались в водном туризме

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»



Со 2 по 4 июня в Бурятии состоялись традиционные республиканские соревнования по водному туризму. Их провели в Заиграевском районе, на реке Уда.



- Как обычно, за редким исключением, проведение «водного» фестиваля сопровождается июньским дождём. Вот и в субботу в течение всего дня шёл мелкий дождик, который нисколько не испортил настроения участникам соревнований. Зато следующий день порадовал тёплой солнечной погодой, - сообщает федерация спортивного туризма РБ.



Соревнования традиционно прошли на спортивных туристских судах: байдарка-2, катамаран-2 и катамаран-4 на дистанциях «Слалом», «Эстафета» и «Гонки». В этом году в группе до 16 лет приняли участие команды «Титаник» п. Новокижингинск, СОШ Селенгинского района г. Гусиноозёрск, «Высота» Мухоршибирского района, станции детского и юношеского туризма и экскурсий с. Хоринск, Заиграевского центра детско-юношеского туризма. Причём три последние команды приняли участие впервые.



В группе старше 22 лет участвовали команды турклуба «Азимут» и «Взлёт» Улан-Удэнского авиационного завода, «BURSplav», «Титаник» п. Новокижингинск, республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования, турклуба «Высота» Восточно-Сибирского государственного института культуры и впервые – команды турклуба «Путник» и Байкальской школы туризма.



Результаты



Дистанция «Слалом» (байдарка-2, группа до 16 лет)

1 место - команда СОШ Селенгинского района

2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района

3 место - команда СДЮТ с. Хоринск



Дистанция «Слалом» (байдарка-2, группа старше 22 лет)

1 место - команда «Титаник»

2 место - команда «Азимут»

3 место - команда «Путник»



Дистанция «Слалом» (катамаран-2, группа до 16 лет)

1 место - команда «Высота» Мухоршибирского района

2 место - команда СОШ Селенгинского района

3 место - команда Заиграевский ЦДЮТ



Дистанция «Слалом» (катамаран-2, группа старше 22 лет)

1 место - команда «Азимут»

2 место - команда «BURSplav»

3 место - команда Байкальской школы туризма



Дистанция «Слалом» (катамаран-4, группа до 16 лет)

1 место - команда СОШ Селенгинского района

2 место - команда Заиграевский ЦДЮТ

3 место - команда СДЮТ с. Хоринск



Дистанция «Слалом» (катамаран-4, группа старше 22 лет)

1 место - команда «Азимут»

2 место - команда «BURSplav»

3 место - команда «Взлёт»



Эстафета

1 место - команда «BURSplav»

2 место - команда «Азимут»

3 место - команда «Титаник»



Гонки (группа до 16 лет)

1 место - команда СОШ Селенгинского района

2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района

3 место – команда «Титаник»



Гонки (группа старше 22 лет)

1 место - команда «Азимут»

2 место - команда «Путник»

3 место - команда «BURSplav»



Командные результаты по итогам соревнований



Группа до 16 лет

1 место - команда СОШ Селенгинского района, руководитель Алексеев Максим

2 место - команда «Высота» Мухоршибирского района, руководители Теслев Николай, Богомазов Сергей

3 место - команда станции детского и юношеского туризма и экскурсий с. Хоринск, руководитель Буянтуев Александр



Группа старше 22 лет

1 место - команда турклуба «Азимут» Улан-Удэнского авиационного завода

2 место - команда «BURSplav»

3 место - команда «Титаник» п. Новокижингинск



