В улан-удэнской колонии обновили свой музей





В Международный день музеев в улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 открыли обновлённую комнату истории учреждения.- Начальник отряда отдела воспитательной работы с осуждёнными Булат Надагуров провёл экскурсию для своих коллег и рассказал историю развития исправительного учреждения. Также он поведал о представленных на экспозиции запрещённых предметах, изготовленных осуждёнными, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.