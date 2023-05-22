В улан-удэнской колонии обновили свой музей

Там в том числе хранят «запрещёнку»
В Международный день музеев в улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 открыли обновлённую комнату истории учреждения.
- Начальник отряда отдела воспитательной работы с осуждёнными Булат Надагуров провёл экскурсию для своих коллег и рассказал историю развития исправительного учреждения. Также он поведал о представленных на экспозиции запрещённых предметах, изготовленных осуждёнными, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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