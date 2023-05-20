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В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон

В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Старт гонке на 260 км будет дан в Улан-Удэ

В конец июня в Бурятии состоится XVI Байкальский веломарафон. В этом году ожидается участие более 1000 велосипедистов из разных регионов России и других стран.

Маршрут веломарафона пройдёт от города Улан-Удэ по восточному берегу озера Байкал, Баргузинскому тракту Прибайкальского и Баргузинского районов до посёлка Усть-Баргузин проходит. Соревнования проводятся по правилам масс-старта, на десяти дистанциях для 25 возрастных групп с отдельным зачётом на каждой: от 100 м до 260 км. Группы стартуют при условии участия не менее трёх спортсменов на данной дистанции.

23 июня в Улан-Удэ, в парке «Юбилейный» состоится детский «Baby-марафон». 24 июня пройдут основные гонки «Байкальского веломарафона».

Расписание основного соревновательного дня

24 июня
8:00 – Старт на 260 км, от лагеря «Огонёк» в Улан-Удэ
10:00 – Старт на 200 км, п. Турунтаево, кафе «Привал»
14:00 – Старт на 100 км, ОЭЗ «Байкальская гавань»
16:00 - Старт на 40 км, остановка для водителей «Хэльмын Хушун» - «Святой Нос»
16:30 – Старт на 15 км, м. Ключ
17:00 –Старт «Baby-марафона» на 2 км, АЗС в п. Усть-Баргузин
17:00 – Старт «Baby-марафона» на 1 км
18:30 - Церемония награждения

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами от спонсоров, говорится в положении о соревнвоаниях.

Возрастное ограничение: 0+.

веломарафон велоспорт спорт Бурятия Улан-Удэ Байкал

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