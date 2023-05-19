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«Страж Ольхона» примет участие в конкурсе «Российское дерево года»

«Страж Ольхона» примет участие в конкурсе «Российское дерево года»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Древняя лиственница будет представлять Иркутскую область

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представит Иркутскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года». С таким предложением выступило министерство природных ресурсов и экологии региона.

«Российское дерево года» - традиционный конкурс по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В конкурсе участвуют природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием страны. В этом году на звание главного дерева претендует 69 деревьев, среди них: дуб Пугачева, ясень Поленова, кедр Пастернака.

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» произрастает на острове. Его высота 9 метров, а возраст дерева 780 лет. Лиственница является самым старым деревом, обнаруженным исследователями на Ольхоне. По своему облику и форме материнская особь лиственницы сибирской и её дочерние деревца являются уникальным ботаническим объектом, единственным на острове. Лиственница имеет прямостоящий ствол, оканчивающийся длинной сухой верхушкой. В нижней части ствола имеется большое дупло. Крону дерева формируют три крупные ветви, две из которых направлены в стороны и вниз. В таком виде они продолжают своё развитие.

Проголосовать за уникальный живой памятник можно с 1 мая по 1 августа на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Субъекту страны, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручён диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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