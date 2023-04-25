В Бурятии у Сурхарбана появится своя Дангина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Финал конкурса состоится 7 июля



Республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана» («Краса Сурхарбана») состоится в рамках празднования столетия со дня образования Республики Бурятия и республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан Сурхарбаан». Режиссёром проекта выступит известный шоумен Доржи Найданов.



Участницами конкурса могут быть девушки от 18 до 22 лет – представительницы муниципальных районов Бурятии, городов Улан-Удэ и Северобайкальска, независимо от национальности.



– Дангиной буряты называют девушку, обладающую совершенной внешней и внутренней красотой, талантами. Дангина – будущая хранительница домашнего очага, семейных традиций и ценностей. Каждый район представит на конкурс свою красавицу. Грандиозный финал-шоу конкурса состоится после районных и республиканского отборочных туров 7 июля в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева, – рассказала министр культуры РБ Солема Дагаева.



Апофеозом события станет вручение короны победительнице конкурса – самой красивой и талантливой девушке республики. Торжественная церемония состоится на республиканском культурно-спортивном празднике «Наадан Сурхарбаан».



Для участия в конкурсе претенденткам нужно подготовить визитную карточку, творческий номер, и, конечно, красивые наряды: национальный традиционный костюм, стилизованное вечернее платье.



Приём заявок продлится до 22 мая, сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 18+.

