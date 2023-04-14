Жители Бурятии весь год жаловались на нарушение трудовых прав и отсутствие жилья

Общество, Фото: страница Юлии Жамбаловой

Они обратились к омбудсмену почти две тысячи раз



Уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова встретилась с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и рассказала ему о своей работе в ушедшем 2022 году.



Всего за 12 месяцев омбудсмену поступило 1901 обращение – 1250 письменных и 651 устных. Первых за год стало больше вдвое – на 54%, а в целом число жалоб возросло на 27 %.



Основные вопросы, которые волнуют жителей республики – защита их трудовых и прав на благоприятную окружающую среду, соцобеспечение в трудной жизненной ситуации, а также предоставление жилья для сирот. Кроме того, в аппарате уполномоченного большое внимание уделяют соблюдению и защите прав человека в местах принудительного содержания и в сфере миграционных отношений.