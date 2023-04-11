На нём прозвучат песни и музыка Ларисы Санжиевой
13 апреля в Улан-Удэ состоится авторский концерт «Цвети, Бурятия» композитора, доцента Восточно-Сибирского института культуры, почётного деятеля союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств РБ, председателя союза композиторов РБ Ларисы Санжиевой. Мероприятие пройдёт в социально-культурном центре «Кристалл».
В программе творческого вечера прозвучат танцевальная, инструментальная музыка, а также песни композитора. В концерте примут участие заслуженная артистка РФ Светлана Бунеева, народный артист РБ Намхай Мунхзул (Монголия), выпускники ВСГИК солисты оперы: заслуженная артистка РБ Лариса Соковикова, Елена Мохосова, звёзды эстрады: заслуженная артистка РБ Мэдэгма Доржиева, Екатерина Килижекова, доцент ВСГИК Сергей Коноваленков, студенты факультета музыкального и хореографического искусства ВСГИК Хэ Чжули (Китай), Милана Сайдулаева, Эрдэм Шагдуров, а также Александра Астер, Дмитрий Барташкин, Михаил Зурбанов, солистка центра эвенкийской культуры «Арун» Евгения Корытова, Анастасия Паршикова, Анна Поляницина, вокальный ансамбль «Мунгэн хонхонууд», хореографический ансамбль «Улзы» детской школы искусств №8, учащиеся ДШИ №5 и ДШИ №8 г. Улан-Удэ.
Встреча с известными представителями музыкального и танцевального искусства Бурятии будет посвящена столетию республики. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится авторский концерт-вечер бурятского композитора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В турнире приняли участие студенты из Бурятии
В республике подвели итоги конкурса «Без срока давности»
На нём прозвучат песни и музыка Ларисы Санжиевой
Бойцов отряда наградили медалями
В столице региона дан старт республиканскому конкурсу
В столице Забайкалья появится более полусотни новых зданий
Делегация побывала в центре российского буддизма
В столице Бурятии наградят 10 юных музыкантов
Перед зрителями выступят как юные, так и опытные артисты
Спортсмены Иркутской области завоевали три медали, установив рекорд трассы
Лучшие школьные дальневосточные команды собрал отборочный турнир «Серебряного мяча»
В столицу Бурятии приехали гости из Иркутска, Ангарска и Читы
Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»
В столице Бурятии «наследила» непогода
Легендарный коллектив даст большой концерт в ФСК