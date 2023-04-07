07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятии изменили подход при назначении детских выплат

В Бурятии изменили подход при назначении детских выплат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с поправками в республиканский закон

В Минсоцзащиты Бурятии предупредили: с 3 апреля в республике изменился подход к определению периода учёта среднедушевого дохода семьи при назначении компенсации за детский сад, ежемесячной выплаты за третьего ребёнка (при рождении или усыновлении) и платы за жилое помещение по договору найма.

- Доход будет определяться за последний год, предшествующий одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления, – пояснили в ведомстве.

Причина тому – изменения, внесённые в региональное законодательство. К примеру, если семья оформит заявление на пособие или на возмещение трат в апреле, учтут её доходы с 1 марта 2022-го по 28 февраля 2023-го включительно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ушедшем 2022 году расходы на детский сад возместили свыше 15 000 семей из Бурятии. Рассчитывать на компенсацию вправе один из родителей ребёнка, внёсших плату за его пребывание и содержание в дошкольном учреждении, с месяца подачи соответствующего заявления.

- Размер выплаты – 20% от платы на первого ребёнка, 50% – на второго и 70% – на третьего и последующих детей, включая тех, которые находятся под опекой или попечительством или переданных на воспитание в приёмную семью, – напомнила в феврале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.

Кроме того, на компенсацию в 12 тысяч рублей в год могут претендовать родители ребятишек с инвалидностью, обучающихся на дому.
компенсация детские сады жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске с размахом отметят Пасху
В Иркутске с размахом отметят Пасху
Общество, 07.04.2023
Пройдут концерты, выставки, пасхальные забавы, хороводы и мастер-классы по росписи яиц
В Бурятии изменили подход при назначении детских выплат
В Бурятии изменили подход при назначении детских выплат
Общество, 07.04.2023
Это связано с поправками в республиканский закон
В Бурятии оформляют реабилитационные сертификатов для участников СВО
В Бурятии оформляют реабилитационные сертификатов для участников СВО
Общество, 07.04.2023
Сертификат помогает получить медицинские, социальные и другие услуги
В Бурятии коровы облюбовали помойки
В Бурятии коровы облюбовали помойки
Общество, 07.04.2023
Местные бурёнки едят прямо из мусорных баков
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
Общество, 07.04.2023
Садик строят в микрорайоне Радужный
На Пхукете больше всего туристов из России
На Пхукете больше всего туристов из России
Общество, 07.04.2023
В марте на остров прилетело россиян в два раза больше, чем туристов из Китая
Многодетные Закаменского районе Бурятии получили жилищные сертификаты
Многодетные Закаменского районе Бурятии получили жилищные сертификаты
Общество, 07.04.2023
В этих семьях воспитывается шесть и более детей
В Бурятии возле целебных источников собрали более 20 мешков мусора
В Бурятии возле целебных источников собрали более 20 мешков мусора
Общество, 07.04.2023
Экологическую акцию провели в Тункинском нацпарке 
В Бурятии выберут лучшие дома культуры
В Бурятии выберут лучшие дома культуры
Общество, 07.04.2023
В республике стартует конкурс «Дом культуры. Новый формат»
В Бурятии спасли заморенного голодом щенка
В Бурятии спасли заморенного голодом щенка
Общество, 07.04.2023
Пёсик, которого всю жизнь держали на цепи, обрёл новый дом
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
Общество, 07.04.2023
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
Общество, 07.04.2023
Победителям вручили переходящий кубок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^