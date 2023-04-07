В Бурятии изменили подход при назначении детских выплат

Это связано с поправками в республиканский закон













- Размер выплаты – 20% от платы на первого ребёнка, 50% – на второго и 70% – на третьего и последующих детей, включая тех, которые находятся под опекой или попечительством или переданных на воспитание в приёмную семью, – напомнила в феврале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.



Кроме того, на компенсацию в 12 тысяч рублей в год могут претендовать родители ребятишек с инвалидностью, обучающихся на дому.

Как сообщал «Байкал-Daily» , в ушедшем 2022 году расходы на детский сад возместили свыше 15 000 семей из Бурятии. Рассчитывать на компенсацию вправе один из родителей ребёнка, внёсших плату за его пребывание и содержание в дошкольном учреждении, с месяца подачи соответствующего заявления.- Размер выплаты – 20% от платы на первого ребёнка, 50% – на второго и 70% – на третьего и последующих детей, включая тех, которые находятся под опекой или попечительством или переданных на воспитание в приёмную семью, – напомнила в феврале глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.Кроме того, на компенсацию в 12 тысяч рублей в год могут претендовать родители ребятишек с инвалидностью, обучающихся на дому.

В Минсоцзащиты Бурятии предупредили: с 3 апреля в республике изменился подход к определению периода учёта среднедушевого дохода семьи при назначении компенсации за детский сад, ежемесячной выплаты за третьего ребёнка (при рождении или усыновлении) и платы за жилое помещение по договору найма.- Доход будет определяться за последний год, предшествующий одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления, – пояснили в ведомстве.Причина тому – изменения, внесённые в региональное законодательство. К примеру, если семья оформит заявление на пособие или на возмещение трат в апреле, учтут её доходы с 1 марта 2022-го по 28 февраля 2023-го включительно.