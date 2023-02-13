В Бурятии более 15 тысяч семей получили компенсацию за детский сад

В Минсоцзащиты напомнили, кто имеет на неё право
В ушедшем 2022 году расходы на детский сад возместили свыше 15 000 семей из Бурятии. Об этом сообщили в республиканском министерстве социальной защиты населения.
В ведомстве отметили: рассчитывать на компенсацию вправе один из родителей ребёнка, внёсших плату за его пребывание и содержание в дошкольном учреждении, с месяца подачи соответствующего заявления.
- Размер выплаты – 20% от платы на первого ребёнка, 50% – на второго и 70% – на третьего и последующих детей, включая тех, которые находятся под опекой или попечительством или переданных на воспитание в приёмную семью, – напомнила глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.
Кроме того, на компенсацию в 12 тысяч рублей в год могут претендовать родители ребятишек с инвалидностью, обучающихся на дому.
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