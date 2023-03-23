Четверть улан-удэнцев не хотят встречаться с коллегами после работы

Они ссылаются на нехватку времени



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 44% (или 4 из 10-ти) жителей бурятской столицы встречаются с сослуживцами и вне работы. Улан-удэнцы сообщили: они делали это раньше и продолжают сейчас.



Ещё 4% лишь недавно начали общаться с коллегами за стенами офиса. Самые популярные места для таких посиделок – кафе и рестораны.



А вот 27% респондентов раньше виделись с сослуживцами в свободное время, но потом перестали. Причина тому – личные обстоятельства: обучение, появление семьи, какая-то подработка или рождение ребёнка



Каждый четвёртый (25%) вообще никогда не общался с остальными сотрудниками из своей компании после работы из-за отсутствия тёплых отношений с ними, элементарной нехватки времени и желания разграничить личную жизнь и карьеру.



Любопытно, что чем выше доход улан-удэнцев, тем больше среди них тех, для кого встречи с коллегами вне работы – часть повседневной жизни. Если среди наших земляков, получающих менее 50 тысяч в месяц, таковых 22%, то с заработком от 80 тысяч рублей – уже 46%. Опрошенные старше 45 лет чаще молодёжи до 34-х (37% против 22%) раньше виделись с ними в свободное время, а потом прекратили.

