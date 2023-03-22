В столице Бурятии провели конкурс «Эрхим багша»
21 марта в Улан-Удэ завершился конкурс учителей бурятского языка школ столицы республики. Гран-при городского конкурса «Эрхим багша – 2023» завоевала Баирма Бадмаева, учитель бурятского языка гимназии №33.
Диплом 1-й степени получила учитель физико-математической школы №56 Екатерина Батуева. Диплом 2-й степени – учитель бурятского языка школы №2 с углублённым изучением отдельных предметов Марина Догданова. Диплом 3-й степени – учитель бурятского языка школы №8 Туяна Намдакова.
- Победители показали творческий подход в обучении детей бурятскому языку, профессионализм и любовь к своему предмету, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Дипломами в разных номинациях были награждены:
- В номинации «Дүршэлтэй багша» получила учитель бурятского языка школы №55 Эльвира Булхарова;
- В номинации «Шэнжэлхы ажал нэбтэрүүлэгшэ» учитель бурятского языка школы №9 Бэла Аюшеева;
- В номинации «Ёhо заншал сахигша» учитель бурятского языка школы №54 Цыпилма Егнинова;
- В номинации «Эдэбхитэй багша» учитель бурятского языка Бурятской гимназии №29 Долгор Дашиева.
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского
Общество, Фото:
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