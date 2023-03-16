16 марта

15 марта

Популярное

МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать

МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать
Общество,  Фото:пресс-служба минплана Забайкалья
На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей

В рамках госпрограммы реконструируют международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Госконтракт на реконструкцию пункта пропуска под «ключ» заключен 24 ноября 2022 года, на него выделено 2,8 миллиарда рублей.

Проектно-изыскательские работы планируют провести до 2024 года, строительно-монтажные работы – в период с 2025 по 2027 год. В рамках реконструкции предусмотрено объединение грузовых направлений сопредельных пунктов пропуска Забайкальск и Маньчжурия.

- Мы уверены, что это позволит увеличить грузооборот более чем в семь раз, и эффект для экономики нашей страны будет мультипликативным, - отметил вице-премьер правительства Забайкалья Владимир Петраков.

Министерством планирования и развития Забайкальского края ведётся работа с Минтрансом России по ускорению сроков реконструкции до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Забайкальск Забайкальский край международный автомобильный пункт пропуска пункт пропуска автомобильный пункт пропуска реконструкция Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах
Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах
Общество, 16.03.2023
Объявлены победители фестиваля «Хуурайм наадан»
МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать
МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать
Общество, 16.03.2023
На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей
Пулевики в Улан-Удэ разыгрывают кубок России
Пулевики в Улан-Удэ разыгрывают кубок России
Общество, 16.03.2023
Официальная тренировка стартовала сегодня, 16 марта
В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб
В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб
Общество, 16.03.2023
Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка
В Улан-Удэ не оказали медицинскую помощь осуждённому
В Улан-Удэ не оказали медицинскую помощь осуждённому
Общество, 16.03.2023
Он был вынужден обратиться к Юлии Жамбаловой
В Бурятии почти наполовину увеличилось число туристов за 2022 год
В Бурятии почти наполовину увеличилось число туристов за 2022 год
Общество, 16.03.2023
Рост в сравнении с прошлым годом составил 41 процент
Фермеры Бурятии могут почти бесплатно установить солнечные батареи
Фермеры Бурятии могут почти бесплатно установить солнечные батареи
Общество, 16.03.2023
Для этого нужно подать документы на субсидию в республиканский минсельхоз 
Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»
Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»
Общество, 16.03.2023
С 4 апреля для них стартует бесплатная образовательная программа
В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
Общество, 16.03.2023
На ремонт было выделено более 10 миллионов рублей
В Бурятии начали закрывать ледовые переправы
В Бурятии начали закрывать ледовые переправы
Общество, 16.03.2023
Из-за тёплой погоды на поверхности водоёмов появилась талая вода
В Улан-Удэ на три с лишним месяца перекроют улицу Трубачеева
В Улан-Удэ на три с лишним месяца перекроют улицу Трубачеева
Общество, 16.03.2023
Движение там изменится с десяти часов утра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^