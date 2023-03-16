МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать

Общество, Фото: пресс-служба минплана Забайкалья

На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей



В рамках госпрограммы реконструируют международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Госконтракт на реконструкцию пункта пропуска под «ключ» заключен 24 ноября 2022 года, на него выделено 2,8 миллиарда рублей.



Проектно-изыскательские работы планируют провести до 2024 года, строительно-монтажные работы – в период с 2025 по 2027 год. В рамках реконструкции предусмотрено объединение грузовых направлений сопредельных пунктов пропуска Забайкальск и Маньчжурия.



- Мы уверены, что это позволит увеличить грузооборот более чем в семь раз, и эффект для экономики нашей страны будет мультипликативным, - отметил вице-премьер правительства Забайкалья Владимир Петраков.



Министерством планирования и развития Забайкальского края ведётся работа с Минтрансом России по ускорению сроков реконструкции до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

