В Иркутской области стартует фестиваль «Живи на Байкале»

В рамках мероприятия на льду озера состоится массовая церемония регистрации брака



Каток площадью более семи тысяч квадратных метров и ледяные скульптуры появятся на льду Байкала возле посёлка Листвянка Иркутской области. 23 февраля, в четверг, там откроется IX ежегодный фестиваль «Живи на Байкале» (0+). Его проводят в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2023», который в этом году проходит уже в юбилейный, 20-й раз.



Задача мероприятия – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения уникальной природы Байкала. В этом году фестиваль «Живи на Байкале» пройдёт под лозунгом «Женись на Байкале».



– 23 февраля, в единственную зеркальную дату года, служба ЗАГС Иркутской области проведёт массовую церемонию регистрации брака – на льду Байкала поженятся 32 пары, – рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.



Также молодожёны примут участие в фотосессии на фоне озера Байкала и ледяных скульптур. В общей сложности локацию украсят 20 ледяных скульптур, над ними работали мастера, которые создали скульптуры из ледяных наплесков на скалах вдоль береговой линии на Ольхоне, где на прошлой неделе открылась выставка «Olkhon Ice Park» (0+).



Для гостей фестиваля «Живи на Байкале» возле Листвянки построили три горки, самая большая из которых достигает двух метров в высоту и шесть метров в длину. Также по традиции изготовили карусели, расчистили каток. В рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, спортивные состязания на льду.



Изюминкой фестиваля в этом году станет ледяной боулинг: специально для состязаний построили ледяные дорожки, для игры участникам предоставят настоящие кегли и шары. Локация, где пройдёт боулинг, украшена двухметровой кеглей, на фоне которой можно будет сделать фотографии.



23 февраля состоится торжественное открытие фестиваля. Гостей ждёт праздничная программа, которая начнётся в 14:00. Завершится фестиваль 8 марта. Посещение всех локаций бесплатно, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

