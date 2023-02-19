19 февраля

18 февраля

17 февраля

Популярное

За корону конкурса «Миссис Бурятия» поборется 31 женщина

За корону конкурса «Миссис Бурятия» поборется 31 женщина
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Завершился кастинг регионального конкурса красоты для замужних женщин и мам

В Улан-Удэ состоялся кастинг участниц шестого регионального конкурса красоты и талантов для замужних женщин и мамочек «Миссис Бурятия 2023» (возрастное ограничение 16+).

В этом году через сайт конкурса было подано 63 заявок, пригласили на кастинг 52 женщины. Однако за корону и титул «Миссис Бурятия» смогут побороться 31 финалистка, рассказала директор конкурса Наталия Быкова.

- Время быстро летит, и мы уже в шестой раз проводим конкурс красоты и талантов среди замужних женщин. Удивительно, какие уникальные женщины живут у нас в Бурятии, каждый раз я ими восторгаюсь и радуюсь нашим женщинам! Да, они все разные – по возрасту, росту, цвету глаз и цвету волос, не говоря уже о их характере и нраву, но объединены они желанием проявляться, развиваться, открываться миру, познавать новое, преодолевать свои страхи и открывать в себе новые таланты. В этом году у нас вновь участвуют многодетные мамочки, у четверых финалисток по четверо детей. Особая гордость у нас у всех за то, что женщины не боятся своего возраста в дороге по достижению своей мечты. Одной из наших финалисток 60 лет, искренне преклоняюсь перед ней, она не боится быть живой женщиной, идущей к осуществлению своей мечты, не боясь вслух озвучивать свой возраст. Это пример для многих женщин. Впереди у наших участниц два месяца насыщенной работы, и скажу вам честно, прежними они уже не будут. Ведь любой конкурс красоты – это выход из зоны комфорта, а возвращаться обратно, как показала практика, мало кто хочет, им начинает хотеться большего, ведь открываются новые горизонты и новые возможности в их жизни! – рассказала Наталия.

Женщины в возрастной группе от 40 лет и старше будут оцениваться в конкурсе в отдельной категории «Миссис Бурятия Классик».


- В этом году мы вновь сделали исключения по росту! Взяли женщин с ростом чуть ниже требований. Конечно, правила есть правила, которые нельзя нарушать, но в любом правиле можно допустить исключение, если человек хочет воплотить свою мечту в жизнь, прикладывает все усилия для её достижения, заявляя в глаза миру о несоответствии требованиям, но имея чистое сердце и добрые намерения идти до конца, не пасуя перед трудностями. Таким женщинам мы сказали «да», и дали возможность реализовать свою мечту, ведь мечты должны сбываться, и каждая женщина имеет право на свою сказку, – с улыбкой добавила Наталия.

У финалисток конкурса впереди два месяца подготовки к финалу. Это репетиции по хореографии и дефиле. Затем фотосессия, тематика «Знакомство» - для представления участниц в соцсети. Кроме репетиций и фотосессий, для участниц пройдут различные мастер-классы, встречи для пополнения женских знаний и большего раскрытия женственности у участниц.


Финал конкурса состоится 16 апреля. С 1 по 6 июня пройдёт уже финал всероссийского конкурса «Миссис России Мира 2023», на котором республику представят победители регионального конкурса.



конкурс красоты миссис Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За корону конкурса «Миссис Бурятия» поборется 31 женщина
За корону конкурса «Миссис Бурятия» поборется 31 женщина
Общество, 19.02.2023
Завершился кастинг регионального конкурса красоты для замужних женщин и мам
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО военного
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО военного
Общество, 19.02.2023
В честь Аюра Ардаева в его родной школе открыли парту Героя
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
Общество, 19.02.2023
Сойдутся лучшие бойцы всех военных округов и родов войск России
Певица из Улан-Удэ выпустила клип в честь Сагаалгана
Певица из Улан-Удэ выпустила клип в честь Сагаалгана
Общество, 19.02.2023
Анна Комолова представила видео на песню «Этигэлээ бу алдаарай»
Евгений Жербаев завоевал серебро на клубном Кубке мира
Евгений Жербаев завоевал серебро на клубном Кубке мира
Общество, 19.02.2023
Главный клубный трофей разыграли в Иране
Хамбо Лама объяснил значение Дугжуубы
Хамбо Лама объяснил значение Дугжуубы
Общество, 19.02.2023
Ритуальные костры для обряда Дугжууба разожгут в воскресенье, 19 февраля
В Улан-Удэ днём снега не ожидается
В Улан-Удэ днём снега не ожидается
Общество, 19.02.2023
На дорогах республики снежные заносы 
Борцы Бурятии получат спонсорскую помощь
Борцы Бурятии получат спонсорскую помощь
Общество, 18.02.2023
ЗГРП и федерация спортивной борьбы Бурятии заключили спонсорское соглашение
В Кяхте открыли детскую поликлинику
В Кяхте открыли детскую поликлинику
Общество, 18.02.2023
«Поздравляю земляков!» – написал Алексей Цыденов
В Бурятии с активистами ТОС обсудили злоупотребления алкоголем
В Бурятии с активистами ТОС обсудили злоупотребления алкоголем
Общество, 18.02.2023
Встреча с зампрокурора состоялась в Кабанском районе
Глава района в Бурятии поддержал праздничный челлендж «50 добрых дел ЮИД»
Глава района в Бурятии поддержал праздничный челлендж «50 добрых дел ЮИД»
Общество, 18.02.2023
Дети рассказали ему, какую работу они проводят 
Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО
Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО
Общество, 18.02.2023
Они выполнили упражнения в нескольких дисциплинах
Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Общество, 18.02.2023
Также свалка может привлечь бездомных собак 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^