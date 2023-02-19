За корону конкурса «Миссис Бурятия» поборется 31 женщина













В Улан-Удэ состоялся кастинг участниц шестого регионального конкурса красоты и талантов для замужних женщин и мамочек «Миссис Бурятия 2023» ().В этом году через сайт конкурса было подано 63 заявок, пригласили на кастинг 52 женщины. Однако за корону и титул «Миссис Бурятия» смогут побороться 31 финалистка, рассказала директор конкурса Наталия Быкова.- Время быстро летит, и мы уже в шестой раз проводим конкурс красоты и талантов среди замужних женщин. Удивительно, какие уникальные женщины живут у нас в Бурятии, каждый раз я ими восторгаюсь и радуюсь нашим женщинам! Да, они все разные – по возрасту, росту, цвету глаз и цвету волос, не говоря уже о их характере и нраву, но объединены они желанием проявляться, развиваться, открываться миру, познавать новое, преодолевать свои страхи и открывать в себе новые таланты. В этом году у нас вновь участвуют многодетные мамочки, у четверых финалисток по четверо детей. Особая гордость у нас у всех за то, что женщины не боятся своего возраста в дороге по достижению своей мечты. Одной из наших финалисток 60 лет, искренне преклоняюсь перед ней, она не боится быть живой женщиной, идущей к осуществлению своей мечты, не боясь вслух озвучивать свой возраст. Это пример для многих женщин. Впереди у наших участниц два месяца насыщенной работы, и скажу вам честно, прежними они уже не будут. Ведь любой конкурс красоты – это выход из зоны комфорта, а возвращаться обратно, как показала практика, мало кто хочет, им начинает хотеться большего, ведь открываются новые горизонты и новые возможности в их жизни! – рассказала Наталия.Женщины в возрастной группе от 40 лет и старше будут оцениваться в конкурсе в отдельной категории «Миссис Бурятия Классик».- В этом году мы вновь сделали исключения по росту! Взяли женщин с ростом чуть ниже требований. Конечно, правила есть правила, которые нельзя нарушать, но в любом правиле можно допустить исключение, если человек хочет воплотить свою мечту в жизнь, прикладывает все усилия для её достижения, заявляя в глаза миру о несоответствии требованиям, но имея чистое сердце и добрые намерения идти до конца, не пасуя перед трудностями. Таким женщинам мы сказали «да», и дали возможность реализовать свою мечту, ведь мечты должны сбываться, и каждая женщина имеет право на свою сказку, – с улыбкой добавила Наталия.У финалисток конкурса впереди два месяца подготовки к финалу. Это репетиции по хореографии и дефиле. Затем фотосессия, тематика «Знакомство» - для представления участниц в соцсети. Кроме репетиций и фотосессий, для участниц пройдут различные мастер-классы, встречи для пополнения женских знаний и большего раскрытия женственности у участниц.Финал конкурса состоится 16 апреля. С 1 по 6 июня пройдёт уже финал всероссийского конкурса «Миссис России Мира 2023», на котором республику представят победители регионального конкурса.