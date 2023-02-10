В Улан-Удэ осуждённые получили ответы на волнующие их вопросы

В колонии прошёл приём по личным вопросам
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин прошёл комиссионный приём по личным вопросам осуждённых.
На приёме по личным вопросам присутствовал начальник учреждения Николай Турлай, его заместители, начальники отделов, директор республиканского центра социальной адаптации «Шанс» Сергей Жамцаев, и начальник отдела клиентской службы центра занятости населения Марина Цыганкова.
- Осуждённые смогли обратиться с вопросами к социальным работникам, сотрудникам бухгалтерии, воспитательного отдела, а также к юридической, медицинской и психологической службе учреждения. Многие осуждённые смогли решить проблемы и задать вопросы по интересующим их темам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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