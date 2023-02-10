В Улан-Удэ осуждённые получили ответы на волнующие их вопросы









В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин прошёл комиссионный приём по личным вопросам осуждённых.На приёме по личным вопросам присутствовал начальник учреждения Николай Турлай, его заместители, начальники отделов, директор республиканского центра социальной адаптации «Шанс» Сергей Жамцаев, и начальник отдела клиентской службы центра занятости населения Марина Цыганкова.- Осуждённые смогли обратиться с вопросами к социальным работникам, сотрудникам бухгалтерии, воспитательного отдела, а также к юридической, медицинской и психологической службе учреждения. Многие осуждённые смогли решить проблемы и задать вопросы по интересующим их темам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.