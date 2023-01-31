До 40% стрельб будет проводиться ночью
На общевойсковых полигонах в Бурятии приступили к слаживанию взводов со стрельбой из штатного вооружения и техники. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
- В ходе стрельб военнослужащие отработают навыки ведения общевойскового боя. Личный состав освоит тактику действий в обороне, в наступлении и на марше, ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения, - отметили в пресс-службе ВВО.
Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, мотострелки поразят из вооружения модернизированных боевых машин пехоты, автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов, а также ручными гранатами. При этом командиры отделений будут совершенствовать навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин — приёмы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.
До 40% стрельб будет проводиться ночью. Для ведения прицельного огня в темное время суток применяются прицелы ночного видения, а также осветительные ракеты.
В Бурятии военнослужащие приступили к боевому слаживанию взводов
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