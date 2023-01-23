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В Бурятии снесут старый сельский дом культуры и построят современный

В Бурятии снесут старый сельский дом культуры и построят современный
Общество,  Фото:Госэкспертиза Бурятии
Он появится в улусе Харгана

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектно-сметную документацию и выдала положительное заключение на строительство сельского дома культуры в улусе Харгана Селенгинского района. Согласно представленному проекту, на месте старого дома культуры планируется построить благоустроенное здание со зрительным залом на 100 мест, библиотекой, танцевальным залом.

Объект расположен на улице Ленина улуса Харгана. Существующее на этом месте старое здание ДК подлежит сносу.

- Конфигурация здания и его посадка на выделенном земельном участке обусловлены техническими требованиями и архитектурной концепцией, с учётом основных транспортных и пешеходных потоков. В одной части здания общей площадью 592,6 м2 разместятся зрительный зал на 100 мест, эстрада, пультовая; к эстраде примыкает артистическая (гримёрная). Другую часть здания займут библиотека с читальным залом на 10 мест, танцевальный зал на 14 человек, вестибюль, подсобные и технические помещения, санузлы, - сообщили представители Госэкспертизы Бурятии.

Все помещения будут укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием. Так, в зрительном зале установят полужёсткие театральные кресла, на эстраде – арлекин, раздвижной занавес, софиты и проч. Библиотека будет выполнять функцию справочно-информационного центра, поэтому, кроме библиотечной мебели, снабжена набором оргтехники.

Выразительность проектируемому зданию придаст цветовое решение фасадов с использованием трёх цветов (белый, песочный, коричневый).

Проектом предусматривается устройство систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроосвещения, вентиляции, а также телефонизация здания, устройство локально-вычислительной сети с доступом в Интернет, охранного телевидения.

Со строительством дома культуры у жителей села Харгана появится возможность проведения массовых мероприятий, концертов, торжеств и досуговых занятий.

Сметная стоимость строительства - 103 млн рублей. Средства предполагается получить из федерального (94 %) и республиканского (6 %) бюджетов.

дом культуры строительство

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